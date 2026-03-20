Десять типов нарциссов: как распознать скрытых манипуляторов и токсичных людей
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Нарциссизм — это не только самовлюбленный хвастун, который не может пропустить зеркало. Психотерапевты выделяют как минимум десять разновидностей этого расстройства, и самые опасные из них — те, кого труднее всего распознать. Понимание этих типов поможет вовремя заметить токсичное поведение в отношениях, будь то романтические, дружеские или рабочие. Об этом сообщило Daily Mail.
Явный нарцисс: хвастовство на грани абсурда
Это самый узнаваемый тип. Такие люди открыто демонстрируют свое превосходство, доминируют в любом разговоре и ждут постоянного восхищения.
Коллега, который на каждом совещании напоминает о своих достижениях и не терпит возражений, реагируя на критику гневом или насмешками, — классический пример явного нарцисса. Их чувство собственной значимости должно оставаться незыблемым любой ценой.
Скрытый нарцисс: вечная жертва
Этих людей распознать сложнее. Они могут казаться застенчивыми, чувствительными и даже скромными.
Вместо открытых требований восхищения они манипулируют окружающими, заставляя чувствовать ответственность за свое эмоциональное состояние.
Тяжелый вздох в компании с последующей жалобой, что никто не замечает их трудностей, — классический прием. Со временем вы начинаете чувствовать вину и постоянно пытаетесь доказать, что вам не все равно.
Коллективный нарцисс: помощь ради похвалы
Такие люди часто кажутся щедрыми и готовыми прийти на помощь. Они могут активно заниматься благотворительностью, поддерживать коллег и друзей.
Однако за каждым добрым поступком стоит невысказанное ожидание восхищения и признания. Если их щедрость не замечают или не вознаграждают должным образом, они чувствуют себя глубоко оскорбленными.
Злобный нарцисс: агрессия под маской жертвы
Один из самых разрушительных типов. Здесь нарциссизм сочетается с агрессией, манипуляцией и полным отсутствием эмпатии.
Такие люди намеренно унижают других, распространяют ложные сведения и создают ситуации, в которых окружающие чувствуют себя беспомощными.
В отношениях партнер с таким типом нарциссизма постоянно критикует, изолирует и запугивает. При этом, он наставивает, что именно он является настоящей жертвой. Атмосфера вокруг них всегда хаотична и небезопасна.
Уязвимый нарцисс: обида как образ жизни
Эти люди кажутся хрупкими, ранимыми и очень чувствительными к критике. Они могут ненавидеть быть в центре внимания, но при этом глубоко убеждены, что заслуживают особого понимания.
Когда что-то идет не так, они воспринимают это как личное отвержение или несправедливость.
Знакомый, который после незначительного разногласия резко замыкается в себе, а потом жалуется, что его никто не понимает, — типичный уязвимый нарцисс.
Соматический нарцисс: одержимость внешностью
Для них внешность и привлекательность — главный источник самооценки. Они тратят огромное количество времени на обсуждение своей физической формы, внешности и постоянно ищут подтверждения, что они вызывают восхищение.
Сравнение себя с другими — их любимое занятие. Любая критика их внешности воспринимается как личная катастрофа.
Интеллектуальный нарцисс: самый умный в комнате
Такие люди стремятся к превосходству через интеллект. Они считают себя самыми умными в любой компании и тонко или открыто принижают других, чтобы сохранить это положение.
Общение с ними напоминает интеллектуальное соревнование, а не искреннюю дискуссию. Человек, который постоянно поправляет собеседников и отвергает любые мнения, кроме своего, — яркий пример интеллектуального нарцисса.
Садистский нарцисс: удовольствие от чужой боли
Они получают истинное наслаждение от дискомфорта и страданий окружающих. Это не всегда выглядит как открытая жестокость: кто-то может постоянно поднимать в присутствии других деликатные темы, внимательно наблюдая за реакцией.
Им доставляет удовольствие видеть, как другие мучаются или чувствуют неловкость. Они наблюдают за этим с любопытством или даже скрытым восторгом.
Грандиозный нарцисс: театр одного актера
Эти люди жаждут восхищения и внимания, и их поведение часто выглядит театрально. Они выставляют себя исключительными, талантливыми или одаренными и ждут, что мир это признает.
Их рассказы — это всегда истории о собственных героических поступках, преувеличенные достижения и события, пересказанные так, чтобы подчеркнуть их значимость. Им нужна аудитория, и они готовы на многое, чтобы ее получить.
Инвертированный нарцисс: профессионал по обидам
Такие люди представляют себя постоянной жертвой жизненных обстоятельств. Каждое место работы, дружба или романтические отношения в их рассказах — очередной пример того, как люди их подводили.
Их самоидентификация строится вокруг роли обиженной стороны. Им становится некомфортно, когда окружающие перестают их жалеть.
Если вы замечаете, что кто-то в вашем окружении постоянно рассказывает о предательствах и несправедливости, возможно, вы столкнулись с инвертированным нарциссом.
Понимание этих типов — не повод ставить диагнозы окружающим, а возможность распознать потенциально токсичные паттерны поведения и защитить свои границы.
Если вы узнаете в этих описаниях кого-то из близких, стоит задуматься о том, насколько здоровыми являются такие отношения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.