Десять типов нарциссов: как распознать скрытых манипуляторов и токсичных людей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если вы узнаете в этих описаниях кого-то из близких, стоит задуматься о том, насколько здоровыми являются такие отношения.

Нарциссизм — это не только самовлюбленный хвастун, который не может пропустить зеркало. Психотерапевты выделяют как минимум десять разновидностей этого расстройства, и самые опасные из них — те, кого труднее всего распознать. Понимание этих типов поможет вовремя заметить токсичное поведение в отношениях, будь то романтические, дружеские или рабочие. Об этом сообщило Daily Mail.

Явный нарцисс: хвастовство на грани абсурда

Это самый узнаваемый тип. Такие люди открыто демонстрируют свое превосходство, доминируют в любом разговоре и ждут постоянного восхищения.

Коллега, который на каждом совещании напоминает о своих достижениях и не терпит возражений, реагируя на критику гневом или насмешками, — классический пример явного нарцисса. Их чувство собственной значимости должно оставаться незыблемым любой ценой.

Скрытый нарцисс: вечная жертва

Этих людей распознать сложнее. Они могут казаться застенчивыми, чувствительными и даже скромными.

Вместо открытых требований восхищения они манипулируют окружающими, заставляя чувствовать ответственность за свое эмоциональное состояние.

Тяжелый вздох в компании с последующей жалобой, что никто не замечает их трудностей, — классический прием. Со временем вы начинаете чувствовать вину и постоянно пытаетесь доказать, что вам не все равно.

Коллективный нарцисс: помощь ради похвалы

Такие люди часто кажутся щедрыми и готовыми прийти на помощь. Они могут активно заниматься благотворительностью, поддерживать коллег и друзей.

Однако за каждым добрым поступком стоит невысказанное ожидание восхищения и признания. Если их щедрость не замечают или не вознаграждают должным образом, они чувствуют себя глубоко оскорбленными.

Злобный нарцисс: агрессия под маской жертвы

Один из самых разрушительных типов. Здесь нарциссизм сочетается с агрессией, манипуляцией и полным отсутствием эмпатии.

Такие люди намеренно унижают других, распространяют ложные сведения и создают ситуации, в которых окружающие чувствуют себя беспомощными.

В отношениях партнер с таким типом нарциссизма постоянно критикует, изолирует и запугивает. При этом, он наставивает, что именно он является настоящей жертвой. Атмосфера вокруг них всегда хаотична и небезопасна.

Уязвимый нарцисс: обида как образ жизни

Эти люди кажутся хрупкими, ранимыми и очень чувствительными к критике. Они могут ненавидеть быть в центре внимания, но при этом глубоко убеждены, что заслуживают особого понимания.

Когда что-то идет не так, они воспринимают это как личное отвержение или несправедливость.

Знакомый, который после незначительного разногласия резко замыкается в себе, а потом жалуется, что его никто не понимает, — типичный уязвимый нарцисс.

Соматический нарцисс: одержимость внешностью

Для них внешность и привлекательность — главный источник самооценки. Они тратят огромное количество времени на обсуждение своей физической формы, внешности и постоянно ищут подтверждения, что они вызывают восхищение.

Сравнение себя с другими — их любимое занятие. Любая критика их внешности воспринимается как личная катастрофа.

Интеллектуальный нарцисс: самый умный в комнате

Такие люди стремятся к превосходству через интеллект. Они считают себя самыми умными в любой компании и тонко или открыто принижают других, чтобы сохранить это положение.

Общение с ними напоминает интеллектуальное соревнование, а не искреннюю дискуссию. Человек, который постоянно поправляет собеседников и отвергает любые мнения, кроме своего, — яркий пример интеллектуального нарцисса.

Садистский нарцисс: удовольствие от чужой боли

Они получают истинное наслаждение от дискомфорта и страданий окружающих. Это не всегда выглядит как открытая жестокость: кто-то может постоянно поднимать в присутствии других деликатные темы, внимательно наблюдая за реакцией.

Им доставляет удовольствие видеть, как другие мучаются или чувствуют неловкость. Они наблюдают за этим с любопытством или даже скрытым восторгом.

Грандиозный нарцисс: театр одного актера

Эти люди жаждут восхищения и внимания, и их поведение часто выглядит театрально. Они выставляют себя исключительными, талантливыми или одаренными и ждут, что мир это признает.

Их рассказы — это всегда истории о собственных героических поступках, преувеличенные достижения и события, пересказанные так, чтобы подчеркнуть их значимость. Им нужна аудитория, и они готовы на многое, чтобы ее получить.

Инвертированный нарцисс: профессионал по обидам

Такие люди представляют себя постоянной жертвой жизненных обстоятельств. Каждое место работы, дружба или романтические отношения в их рассказах — очередной пример того, как люди их подводили.

Их самоидентификация строится вокруг роли обиженной стороны. Им становится некомфортно, когда окружающие перестают их жалеть.

Если вы замечаете, что кто-то в вашем окружении постоянно рассказывает о предательствах и несправедливости, возможно, вы столкнулись с инвертированным нарциссом.

Понимание этих типов — не повод ставить диагнозы окружающим, а возможность распознать потенциально токсичные паттерны поведения и защитить свои границы.

Если вы узнаете в этих описаниях кого-то из близких, стоит задуматься о том, насколько здоровыми являются такие отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.