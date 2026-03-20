Сохраняйте спокойствие: что нужно сделать сразу после ядерного удара

Mirror: пять вещей, которые нужно сделать сразу после ядерного удара

В условиях растущей геополитической напряженности и ядерных угроз вопрос о том, как выжить в случае взрыва, становится все более актуальным. Специалисты по гражданской обороне выделяют пять ключевых шагов, которые необходимо предпринять, чтобы минимизировать последствия радиационного поражения. Независимо от масштаба катастрофы — будь то ядерный взрыв, авария на АЭС или утечка радиоактивных материалов — эти правила едины. Об этом сообщило издание Mirror.

Укрыться в помещении и не выходить

Первое и самое главное правило — немедленно зайти в ближайшее здание и оставаться внутри. Стены здания — лучшая защита от радиации.

Не покидайте укрытие до получения официальных указаний от властей. Внутри помещения необходимо переместиться в его центральную часть, подальше от окон и внешних стен.

Если есть подвал или цокольный этаж — спускайтесь туда. Чем больше слоев бетона и грунта между вами и внешней средой, тем выше шансы на выживание.

Провести дезактивацию себя и домашних питомцев

Если после взрыва вы оказались на улице, ваша одежда и кожа могли загрязниться радиоактивной пылью. Как только вы попали в укрытие, снимите верхний слой одежды (это удаляет до 90% радиоактивных частиц) и поместите ее в герметичный пакет.

Примите душ с мылом, тщательно промойте волосы. Если помыться нет возможности, используйте влажные салфетки или чистую ткань, чтобы протереть открытые участки кожи.

Важно: дезинфицирующее средство для рук не защищает от радиоактивных веществ.

То же самое нужно проделать с домашними животными — расчесать их шерсть, чтобы удалить пыль, и по возможности вымыть с мылом.

Обеспечить себя водой и безопасной едой

После взрыва необходимо поддерживать водный баланс, чтобы организм мог бороться с последствиями облучения. Пить можно только воду из герметично закрытых емкостей, которые находились в помещении.

Продукты из запечатанных упаковок безопасны, перед употреблением протрите их влажной тканью. Категорически запрещено есть фрукты, овощи и зелень, выращенные на открытом грунте (из сада или огорода), а также пить воду из открытых источников.

Вся еда, которая хранилась без герметичной упаковки или контактировала с воздухом, считается потенциально зараженной.

Оставаться на связи и следить за информацией

В чрезвычайной ситуации критически важно иметь надежный источник информации. Используйте портативное радио на батарейках или автомобильный приемник. В условиях разрушения сотовой сети это может быть единственным способом узнать указания властей.

Заранее договоритесь с близкими о месте встречи и способе связи на случай, если вы окажетесь в разных местах. Составьте план, куда вы будете эвакуироваться, и изучите возможные маршруты.

После взрыва не пользуйтесь телефоном без крайней необходимости, чтобы не перегружать сети, которые могут понадобиться экстренным службам.

Сохранять спокойствие и следить за самочувствием

Стресс и паника могут быть опаснее радиации в первые часы после взрыва. Постарайтесь взять себя в руки, поговорите с близкими, поддержите друг друга.

Обращайте внимание на свое состояние и состояние окружающих. Симптомы лучевой болезни могут проявиться не сразу, поэтому важно быть начеку.

Если кто-то получил травму или почувствовал резкое ухудшение самочувствия, следуйте инструкциям спасателей, которые будут передавать информацию по каналам связи. Помните, что психологическая поддержка так же важна, как и физическая защита.

