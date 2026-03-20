Адвокат Митрошиной убедила блогера, что ее внесли в «черный список» властей

За исключение из перечня «персон нон-грата» юрист с сообщницей просили пять миллионов рублей.

Экс-адвокат блогера Александры Митрошиной Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, убедили свою подзащитную, что та находится в «черном списке» администрации президента. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Сама Митрошина вспоминала, как ее стали «в один голос» убеждать в попадании в перечень «персон нон-грата» из-за ее отрицательного сальдо в едином налоговом счете. Якобы из–за этого она не сможет вернуться в Россию.

По словам Митрошиной, Гольцова и Волхова намекали ей, что могут решить ее проблему и перевести ее в «белый список», если она заплатит пять миллионов рублей.

По версии следствия, Волхова пользовалалась доверием Митрошиной и доступом к ее финансовой документации, чтобы организовать схему хищения денег. Общую сумму ущерба оценили не менее чем в 41 миллион рублей. Ключевые эпизоды деятельности мошенниц — перевод 10,5 миллиона рублей на счет ИП Волховой под видом оплаты якобы проведенной медиации, 9,5 миллиона рублей на счет подконтрольной ей некоммерческой организации «Центр развития «Добро Спорт», и 21 миллион рублей на счет благотворительного фонда «Содружество».

На блогера давили ложными предлогами, в том числе о якобы блокировке счетов и необходимости срочно вывести активы. Кроме того, Волхова обещала помочь Митрошиной в получении гражданства Вануату.

Ранее блогер Александра Митрошина частично признала вину по уголовному делу об отмывании денег.

