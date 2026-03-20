Посла Израиля вызвали в МИД России
Фото, видео: 5-tv.ru
Причиной приглашения стала ракетная атака ЦАХАЛ в Ливане, при которой под удар попали российские журналисты.
Посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Министерство иностранных дел России, куда его вызвали в связи с ракетным ударом израильских военных по съемочной группе федерального телеканала в Ливане.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что российская сторона намерена довести до дипломата свою оценку произошедшего.
Как ранее писал 5-tv.ru, удар был нанесен силами Армии обороны Израиля — ЦАХАЛ по корреспонденту Стиву Суини и оператору. Они получили осколочные ранения рук и ног, им оказывается медицинская помощь.
Конфликт на Ближнем Востоке
Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства страны, военных и гражданского населения.
В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.
