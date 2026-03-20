ФСБ предотвратила теракт против чиновника администрации ДНР

Злоумышленника задержали при попытке минирования автомобиля.

Сотрудники ФСБ пресекли попытку террористического акта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

При подготовке подрыва автомобиля представителя региональной администрации задержали 52-летнего гражданина России.

Как сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, с которыми установил контакт через мессенджер Telegram. По их указанию он извлек из тайника компоненты самодельного взрывного устройства и готовился использовать их для подрыва автомобиля чиновника.

Задержание произошло непосредственно в момент попытки установки взрывного устройства. По данным ведомства, подозреваемый признал свою вину.

На месте обнаружили и изъяли взрывчатку на основе гексогена массой около 3,5 килограмма, а также электродетонатор и дистанционный пульт управления.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о покушении на террористический акт и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Правоохранительные органы проводят мероприятия по выявлению возможных соучастников.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ задержала подозреваемых в теракте против главы совета депутатов Новой Каховки. Один из участников группы самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб.

