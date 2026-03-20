«Собрать пазл»: сенатор объяснил, как мошенники оформляют кредиты на россиян

Сенатор Шейкин: мошенники могут оформить кредит на человека при наличии данных

Одного документа недостаточно.

Оформление займов на чужое имя обычно становится возможным не из-за утечки какого-то одного документа, а благодаря совокупности персональных сведений о человеке. Об этом в разговоре с RT рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники действуют системно, собирая различные фрагменты информации о потенциальной жертве.

«Мошенники действуют по принципу „собрать пазл“: чем больше у них информации, тем выше вероятность успешной схемы. Разумеется, ключевым элементом остаются паспортные данные — серия, номер, ФИО, дата рождения и адрес регистрации», — объяснил сенатор.

Он добавил, что в ряде онлайн-сервисов, особенно в микрофинансовом сегменте, для подачи заявки может быть достаточно только паспортных данных, однако нередко злоумышленники используют и дополнительные сведения — например, СНИЛС, ИНН, информацию о банковских картах и данные кредитной истории.

Парламентарий отметил, что подобные сведения часто добываются через фишинговые ссылки, взлом аккаунтов или утечки баз данных. Он также подчеркнул повышенную опасность ситуаций, когда преступники получают доступ к личным кабинетам банковских сервисов или портала Госуслуги, поскольку в этом случае они могут оформлять заявки и отслеживать их выполнение от имени самой жертвы.

Кроме того, собеседник RT предупредил, что наличие у злоумышленников фотографии паспорта и изображения человека может помочь им обойти процедуры проверки личности. Дополнительные угрозы, по его мнению, создает развитие технологий дипфейков, позволяющих подделывать голос и внешность.

В качестве мер предосторожности сенатор рекомендовал внимательно следить за безопасностью номера телефона, подключать двухфакторную аутентификацию в банковских и государственных сервисах, а также регулярно проверять активные сеансы в приложениях.

