Билан не поскупился: Рудковская показала роскошный подарок за 400 тысяч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Продюсер лишь спустя несколько месяцев раскрыла, чем ее удивил близкий друг.

Продюсер Яна Рудковская спустя почти три месяца после своего дня рождения решила поделиться с подписчиками подробностями одного из самых обсуждаемых подарков. Она записала видео с распаковкой презента, который получила от певца Димы Билана.

По словам Рудковской, в ее модной коллекции появился новый предмет — дизайнерская сумка Dior с декоративной вышивкой. Стоимость аксессуара, как отметили в светских кругах, может достигать примерно 400 тысяч рублей. Артист, судя по всему, не стал экономить на выборе подарка для давней подруги.

«Дима — мой друг и просто потрясающе талантливый артист. Невероятной души и щедрости парень! Знаю, что там обязательно должен быть сюрприз. Вы видите это? Димочка, спасибо тебе большое! Очень приятно, что ты всегда меня так красиво поздравляешь. Буду носить с большим удовольствием и любовью к тебе и нашей многолетней дружбе», — отметила артистка.

Продюсер подчеркнула, что Билан занимает особое место в жизни ее семьи. Певец является не только близким другом, но и крестным отцом ее сына Александра. Именно поэтому внимание со стороны артиста она воспринимает особенно тепло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.