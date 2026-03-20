«Как в 90-х»: скандал с батюшками и «спортиками» вспыхнул в крематории Петербурга

Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Родные умерших жалуются на давление и споры вокруг обряда отпевания.

В одном из крематориев Санкт-Петербурга разгорелся резонансный конфликт, связанный с проведением православных отпеваний. Поводом для скандала стало поведение священнослужителей, направленных епархией для церковных обрядов. Об этом KP.RU рассказал управляющий учреждением Александр Турбович.

По его словам, несколько лет назад было принято решение, согласно которому отпевание на территории крематория должна проводить отдельная структура — «Ритуальное благочиние». Представители этой организации арендуют помещения на тех же условиях, что и духовные лица других конфессий. Однако со временем отношения между ними и приглашенными семьями священниками начали обостряться.

«Так бывает, что человек посещает определенный храм и оставляет родным завещание, чтобы отпевание проводил конкретный священник. Нас это по большому счету не касается. У людей есть такое право. Раньше священники между собой договаривались, но в последнее время представители епархии, которые постоянно находятся у нас, начали проявлять агрессию. Спорят с коллегами, буквально оттесняют их, обращаются к родственникам с предложением отпеть их близких», — объяснил Турбович.

Руководитель крематория отметил, что его сотрудникам уже приходилось обращаться за помощью к полиции. Причиной стали сопровождающие духовных лиц крепкие мужчины спортивного телосложения, которые, по словам Турбовича, не представляются и могут оказывать давление на других священников.

«Это уже вопрос безопасности, у нас режимный объект, тут в день бывает до 1000 человек, зачем нам посторонние? Мы просили подать списки, показать документы, что это за люди. Нам ответили: это — с нами. Вызвали полицию, ребят увезли для проверки. То, что происходит — неприемлемо. Сам видел, как эти спортивные ребята буквально создали коридор и не пустили в траурный зал „чужого“ священника. Все это на глазах у людей. Кроме того, прилюдно спорят о деньгах», — подчеркнул он.

По словам управляющего, родственникам одного из умерших предложили оплатить обряд в размере 8500 рублей, хотя четко установленной стоимости отпевания нет — семьи обычно вносят пожертвование по возможности.

О конфликтной ситуации знают и городские власти. Начальник профильного отдела Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Андрей Фарков сообщил изданию, что правительство уже направило обращение в митрополию.

Андрей Фарков пояснил, что законодательство гарантирует свободу совести, поэтому богослужения и религиозные обряды могут беспрепятственно проводиться на кладбищах и в крематориях. При этом он подчеркнул, что сам крематорий является государственным учреждением, а не церковной территорией, поэтому родственники имеют право либо обратиться к священникам, работающим на месте, либо пригласить духовное лицо по своему выбору.

Чиновник также сообщил, что в адрес властей поступали жалобы, в частности на слишком быстрое проведение отпеваний, которое, по его словам, иногда занимает всего несколько минут. Он отметил появление своеобразных «групп поддержки», напоминающих атмосферу 1990-х годов, представители которых, как утверждается, используют грубую лексику.

Кроме того, по его словам, в одном из последних случаев священнослужитель торопился и надел облачение через ноги. Фарков добавил, что власти уже уведомили епархию о сложившейся ситуации и рассчитывают, что церковные структуры разберутся в происходящем.

На момент выхода публикации представители Санкт-Петербургской митрополии официальных комментариев не предоставили.

