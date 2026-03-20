Ячейку телефонных мошенников с тысячей сим-карт раскрыли в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Преступники оборудовали кол-центры в трех квартирах.

Полиция Северо-Западного округа Москвы пресекла деятельность узла связи дистанционных мошенников с более чем тысячей сим-карт. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Управления внутренних дел.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области провели оперативно‑розыскные мероприятия и задержали двоих мужчин и женщину в возрасте от 21 до 34 лет. Их подозревают в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика.

По предварительным данным, преступники откликнулись в интернете на предложение о подработке. Ради обещанного денежного вознаграждения они взяли в аренду жилье на Открытом шоссе, 3-й Хорошевской и 1-й Магистральной улицах. В квартирах оборудовали сим‑боксы, заранее переданные кураторами. Злоумышленники регулярно отчитывались о проделанной «работе».

Следователь управления полиции по Северо-Западному округу Москвы возбудил уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга покончила с собой после звонка мошенников.

