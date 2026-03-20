Однако покрытие оказалось непрактичным.

В США жительница Лос-Анджелеса Пейдж Талия нашла выброшенную красную дорожку с церемонии «Оскар» в мусорном баке и забрала ее для обустройства своей квартиры. Об этом рассказала газета The Guardian.

Девушка заметила рулоны материала еще до начала мероприятия, когда их готовили для выкладки. После завершения премии она решила проверить территорию возле театра «Долби», где традиционно проходит церемония. В итоге девушка обнаружила огромный чистый контейнер, доверху наполненный фрагментами покрытия, по которому совсем недавно проходили мировые звезды кино.

Пейдж Талия опубликовала в соцсетях серию видеороликов, в которых показала процесс спасения артефакта.

«Это безумие — забирать такой огромный кусок?» — рассуждала она.

Американка принесла покрытие домой и постелила его в гостиной. Однако она столкнулась с неожиданной проблемой: ковер, предназначенный для одноразового использования, оказался не слишком практичным. Девушка отметила, что материал не рассчитан на длительную эксплуатацию и быстро изнашивается, поэтому ей приходится искать способы защиты ткани.

Ситуация вызвала дискуссию об экологичности проведения масштабных премий. По оценкам экспертов, для декораций используется около 4,6 тысячи квадратных метрова покрытия. Значительная часть этого объема отправляется на свалку.

Академия кинематографических искусств и наук старается внедрять принципы устойчивого развития — например, компостирует цветы и передает остатки еды нуждающимся. Однако вопрос с одноразовыми декорациями остается открытым.

Подобный инцидент может подтолкнуть организаторов к опыту других премий, таких как «Золотой глобус» или BAFTA, где ковровые покрытия используются повторно или изготавливаются из переработанного сырья.

