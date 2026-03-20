Гниющие тела и бетон вместо праха: в США разгорелся скандал с ритуальными услугами

Бывшую владелицу похоронного бюро обвинили в хищении более 130 тысяч долларов.

В США бывшую владелицу похоронного бюро приговорили к 18 годам заключения за мошенничество с ритуальными услугами и хранение сотен разлагающихся тел. Об этом сообщил NBC News.

Суд признал 48-летнюю женщину виновной в хищении более 130 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей. — Прим. ред.) у клиентов. Вместо праха близких им выдавали урны, заполненные сухой бетонной смесью.

Помимо этого, злоумышленница вместе с бывшим супругом незаконно получила почти 900 тысяч долларов (около 77 миллионов рублей. — Прим. ред.) из федерального фонда поддержки малого бизнеса в период пандемии. Выделенные государством средства пара тратила не на развитие бизнеса, а на предметы роскоши, криптовалюту и лазерную коррекцию фигуры.

Согласно материалам следствия, правда вскрылась в 2023 году, когда в здании фирмы обнаружили 190 гниющих человеческих останков. Тела лежали друг на друге, блокируя проходы. По всему помещению ползали насекомые, а для сбора вытекающих биологических жидкостей использовали ведра.

Женщина пыталась разжалобить суд. Она утверждала, что действовала под давлением и угрозами со стороны мужа. Однако гособвинение настояло на суровом наказании. Прокуроры подчеркнули, что действия обвиняемой нанесли непоправимую психологическую травму десяткам семей. Родственники страдали от ночных кошмаров и панических атак, узнав о судьбе близких.

Во время последнего заседания потерпевшие, выступавшие в зале суда, отвергли версию о «манипуляциях» и «страхе» злоумышленницы. Они заявили, что она осознанно выбирала махинации. Сама подсудимая в финальном слове извинилась перед семьями, признав, что ее ошибки будут «отзываться эхом в поколениях».

Женщину в следующем месяце ожидает еще один приговор в суде штата, где ей может грозить дополнительно от 25 до 35 лет лишения свободы. По условиям сделки, сроки наказания по федеральным и региональным обвинениям будут отбываться одновременно.

Ранее муж владелицы бюро уже получил 20 лет по федеральному делу и 40 лет по обвинениям штата.

