«На вас порча»: почему в России вдвое вырос спрос на услуги эзотериков

Фото, видео: 5-tv.ru

В 2025 году услугам экстрасенсов и гадалок обратились почти десять миллионов человек.

Россияне переживают бум спроса на эзотерические услуги, который вырос вдвое за последний год. Люди массово обращаются к гадалкам и шаманам, чтобы узнать свою судьбу. Только за 2025-й услугами воспользовались почти десять миллионов человек. Популярна и специальная атрибутика. Скупают осиновые колья, куклы вуду и стеклянные шары.

Вот только если клиент остается обманутым, вернуть средства практически невозможно, так как сфера никак не регулируется. Корреспондент «Известий» Александра Мостовая на личном примере проверила, как работает оккультный рынок.

Угрозами закончился сеанс магии у потомственного шамана Карима. Его помощница грудью встала на защиту древних традиций.

К шаману журналисты записались под видом клиентов. Сначала он пригласил их в офис в подмосковных Мытищах. Антураж впечатляет, на стенах шкуры животных, на полках идолы.

«Я по образованию повар. Если я буду учиться на медицинском, то я боюсь, что я работать начну не сердцем, а головой», — отметил шаман.

Логика железная. С образованием повара Карим лечит людей

«На 90% уверен, что на вас порча и проклятие», — утверждает Карим.

За прием взял три тысячи. Сказал, лечить порчу нужно обрядом.

«Принимает своих клиентов шаман также в лесу. Мы приехали в пять утра. Пройти на обряд нужно по этой тропинке, смотрите: здесь вот такая дорога, достаточно тяжелый путь, людям нужно залезать на сугроб и там вдали виднеется чум», — сказала Мостовая.

По узкой тропинке через снег пробираемся к чуму. Именно здесь вдали от цивилизации и сотовой связи проводят обряд очищения. Внутри чума горит костер. Шаман в трансе — произносит гортанные звуки, пляшет, бьет в бубен. Все для того, чтобы клиент не усомнился. Чудо будет, но за отдельную плату. Когда мы признались, что журналисты и не заплатим, посыпались проклятия.

«У него нет установки помочь человеку. Он пользуется уязвимостью человека, тем, что у него проблема», — сказала доктор психологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Светлана Морозюк.

Эзотерика — давно прибыльный бизнес. Чем известнее экстрасенс, тем дороже прием. Константин Гецати, победитель популярного шоу, берет от 20 до 30 тысяч рублей в час. Его настоящее имя — Теймураз. По образованию — врач-уролог, у которого внезапно открылся дар. А потом появилась толпа поклонниц.

Судя по данным базы СПАРК, Гецати принадлежит убыточная компания c одним работником. Офис — массажный салон в Москве, здесь же Константин принимает клиентов.

— Правда ли, что вы обманываете людей?

— Я вам ничего комментировать не буду.

—Почему суммы такие за прием?

—Еще раз, я вам ничем помочь не могу.

Люди верят и платят, а потом жалуются.

«Основная схема — это максимально напугать человека. То есть вначале войти в доверие, угадать какие-то вещи, что для человека, который работает с людьми и достаточно опытного, не так сложно», — отметил профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Зарабатывают на приемах, продаже амулетов и мастер-классах. Кукла вуду своими руками. «Подарок» с душой.

«Это просто кукла всех моих бывших. Я их соединила, всех в одну кучу», — рассказала участница одного из мастер-классов.

Спрос на эзотерику вырос вдвое. Обереги, шары, осиновые колья — люди скупают все. Траты на экстрасенсов — сотни тысяч. Бизнес процветает. А привлечь магов к ответственности крайне сложно. Ни чеков, ни договоров они в большинстве случаев не дают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.