Ограничат срок и переплату: как изменятся правила оплаты по частям с 1 апреля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Схемы с завышением цен попадут под запрет.

С 1 апреля изменятся правила предоставления рассрочки. Как выяснили «Известия», теперь стоимость товара при оплате по частям должна быть такой же, как и при оплате сразу. Ранее продавцы осознанно завышали цену при использовании рассрочки. Но теперь подобные схемы будут запрещены.

Ограничат и максимальный срок рассрочки — он составит шесть месяцев. А с 2028 года — не более четырех. Нельзя будет взимать плату за дополнительные услуги без согласия клиента. И еще одно нововведение. Штрафные санкции не смогут превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в апреле 2026 года в России вступят в силу ряд законодательных изменений. В частности, нововведения затронут пенсионные выплаты, порядок выдачи ипотеки и так далее.

Так, с 1 апреля начнут действовать новые правила выдачи микрокредитов. Условия работы микрофинансовых организаций будут ужесточены: максимальная переплата по займам до одного года снизится до 100% со 130%, а сами компании обяжут запрашивать кредитную историю заемщика перед выдачей денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.