Кредит на 90 миллиардов евро все еще заблокирован Венгрией и Словакией.

Жаркая дискуссия вокруг дальнейшей поддержки Украины разгорелась на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически исключила для стран-участниц возможность закупок российского газа, даже в случае дефицита энергоресурсов. При этом признала, что кредит Украине на 90 миллиардов евро по-прежнему заблокирован из-за сопротивления Словакии и Венгрии.

Будапешт и Братислава не намерены поддерживать Киев до тех пор, пока не снимут блокаду с нефтепровода «Дружба».

«Это просто давление на Венгрию и попытка влиять на наши внутренние дела. Они успешно разыгрывают „большой спектакль“: Украина запрашивает еще пять с половиной миллиардов евро. В то же время поставки нефти по-прежнему не возобновлены», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Действия венгерского руководства поддержал премьер Словакии Роберт Фицо. И отметил, что все происходящее вокруг нефтепровода может привести к непоправимым экономическим последствиям не только для республики, но и для всей Европы.

«Я сообщил о введении в Словакии чрезвычайной ситуации, вызванной односторонним решением Зеленского — приостановить поставки российской нефти», — заявил Фицо.

Фицо также отметил, что Словакия имеет полное право получать российскую нефть до конца 2027 года. Причем этот факт в Брюсселе прекрасно знают.

