Будет наземная операция? Как Трамп планирует расширить кампанию на Ближнем Востоке

В регион могут отправить более двух тысяч морских пехотинцев.

Президент США Дональд Трамп хочет расширить кампанию на Ближнем Востоке. В ближайшие дни в регион могут перебросить свыше двух тысяч морских пехотинцев. Корреспондент «Известий» Мария Коровина — о последних событиях.

На излете третьей недели войны Вашингтону пришлось принять как факт: Тегеран способен сбивать американские самолеты. Значит, господства в воздухе у США пока нет. Иран опубликовал кадры объективного контроля перехвата одного из самых современных самолетов-невидимок. F-35 официально не сбит. При этом сервис FlightRadar показал странную активность в месте его посадки: видно, как самолет особенно тщательно облетает конкретную точку. Такое часто происходит, когда поисковая группа кружит над местом падения. Но у американских изданий своя версия.

«Самолет благополучно приземлился, состояние пилота стабильное. Этот инцидент находится на стадии расследования», — сообщает CNN.

Американские журналисты опубликовали расследование, в котором утверждается: за все время Штаты потеряли уже как минимум 16 бортов. Хотя Пентагон официально заявлял о полном уничтожении четырех и еще нескольких инцидентах.

«Иран сохраняет способность наносить точечные удары. Причем речь идет не о масштабных атаках по всей энергетической инфраструктуре или по соседним странам Персидского залива, а о выборе конкретных целей. Например, промышленного города, где сосредоточено газовое производство, — то есть удара по наиболее чувствительной точке», — считает аналитик Кристоф Рюль.

Эксперты из США полагают: одними только авиаударами и запусками ракет Tomahawk Штаты не добьются ничего. Крупнейший американский авианосец вошел в Средиземное море и направился к берегам Ближнего Востока на случай возможной эскалации. А источники в администрации Трампа сообщили, что Белый дом рассматривает вариант направить на Ближний Восток еще две с половиной тысячи морских пехотинцев.

«Дело не только в деньгах. Важный фактор — это сами американцы, потому что для них растут цены на топливо. Многие страдают от высоких цен на бензин. Это вызывает недовольство. А в ноябре предстоят выборы, и это создает серьезное давление на администрацию Трампа», — заявил аналитик Эндрю Люн.

В самой администрации Трампа пока что пытаются сохранять лицо. Трамп вновь заявил, что операция против Ирана якобы идет с опережением всех намеченных графиков.

