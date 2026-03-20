URA.RU: пенсионерка из Екатеринбурга покончила с собой после звонка мошенников

Злоумышленники пытались связаться с уже погибшей женщиной.

В одной из многоэтажек Екатеринбурга нашли тело пожилой женщины. Она совершила самоубийство после общения с мошенниками. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, трагический инцидент произошел вечером 18 марта. Источники в экстренных службах уточнили, что перед смертью женщина стала жертвой мошеннической схемы.

Злоумышленники лишили пенсионерку одного миллиона рублей. Мошенники не просто выманили сбережения, но и запугивали жертву.

Согласно основной версии следствия, неизвестные лица переписывались с пенсионеркой в мессенджере WhatsApp*. После того как женщина перевела крупную сумму, злоумышленники заявили ей, что эти деньги направили на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пожилая екатеринбурженка, поверив в реальность угрозы уголовного преследования за госизмену, впала в отчаяние. Она оставила предсмертную записку, в которой подробно изложила обстоятельства случившегося.

При этом, мошенники продолжали отправлять сообщения на телефон погибшей даже в тот момент, когда на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Тело женщины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин и времени смерти.

Отмечается, что второй источник URA.RU опроверг сведения о мошенниках. В свердловских силовых структурах случившееся комментировать не стали.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.