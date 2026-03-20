Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

Актер готов полностью раствориться в своем персонаже.

Народный артист России Максим Аверин похудел на 20 килограммов ради роли в новом спектакле «Предложение» режиссера Александра Лазарева. Об этом сообщило издание KP.RU.

Коллега актера Ольга Богданова подтвердила сообщения о его трансформации. Она указала на профессиональную самоотверженность Аверина.

«Я ни на грамм не похудела. А Максим похудел на 20 килограммов! Ради этой роли. Вот ведь подлость какая!» — пошутила Богданова.

Постановка Лазарева основана на классической пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Произведение требует от исполнителей глубокого погружения в материал и соответствия определенным пластическим характеристикам.

Сам звезда сериала «Глухарь» подтвердил серьезный настрой на подготовку к масштабной премьере. Актер активно делится рабочими моментами в социальных сетях, где поклонники пытаются разглядеть результаты диеты.

Несмотря на внушительную цифру потерянных килограммов, на последних опубликованных кадрах изменения выглядят достаточно гармонично, без признаков болезненного истощения.

Аверин подчеркнул, что готов полностью раствориться в персонаже, подчиняя физическую форму требованиям режиссерского замысла.

Творческий коллектив продолжает репетиции, а интерес публики к спектаклю подогревается не только литературной основой, но и внешним преображением ведущего артиста.

Премьера спектакля пройдет 27 и 28 марта на сцене Театра Российской Армии.

