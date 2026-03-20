Минздрав собрался включить уход за полостью рта у детей в ОМС

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Депутаты Госдумы предложили расширить список бесплатных медицинских услуг.

Минздрав работает над включением профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатной медпомощи для детей. Об этом сообщила в отчете в ответ на обращение депутатов Госдумы от партии «Новые люди» заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

«Изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ», — уточнил замминистра.

Ранее парламентарии от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Антон Ткачев под руководством вице-спикера Владислава Даванкова послали запрос в здравоохранительное ведомство. Депутаты предложили внести уход за полостью рта для несовершеннолетних в систему обязательного медицинского страхования.

По мнению депутатов, включение этой услуги в ОМС позволит своевременно выявлять риски кариеса, а также избегать дорогостоящего лечения в будущем. В целом это поможет привить российским семьям культуру регулярного наблюдения у стоматолога, считают парламентарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.