«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»

В будущем про «Иванушек International» снимут кино и создадут мюзикл

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Андрей Григорьев-Апполонов признался в любви российским актерам. Одного он бы очень даже хотел видеть в своем проекте.

В необозримом будущем про солистов группы «Иванушки International» снимут кино и создадут мюзикл. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

«Мы хотим, но пока это все в разработках. Ищут под нас юных 25-летних ищут героев, поэтому это все в процессе», — сказал Андрей Григорьев-Апполонов.

Кирилл Туриченко отметил, что Андрей хотел бы, чтобы его сыграл актер Слава Копейкин. Соль в том, что молодой артист сыграет Басту в биографическом фильме о рэпере.

«Это все в процессе, и даже больше я вам скажу: и мюзикл на песни „Иванушек International“ тоже появится в необозримом будущем», — добавил бессменный участник коллектива.

Пригласить не получится и Никиту Кологривого. Как ранее признавался эпатажный Шура, он видит актера в сериале, который снимут по его автобиографической книге «Шура. Смех и слезы».

«Всех разобрали актеров. Кто сыграет „Иванушек“?» — пошутил Туриченко.

Григорьев-Апполонов отметил, что все актеры, в том числе и молодые, настоящие профессионалы. Однако это не отменяет того факта, что пока на роли «Иванушек» никого не нашли.

«Некому, некому „Иванушек“. Вот кто сыграет Кирилла (Андреева. — Прим. ред.)? Только Влад Сташевский. Но он тоже уже взрослый», — шутя возмутился один из исполнителей хита «Тополиный пух».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, бессменный участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов пришел в Большой зал Кремлевского дворца в чужой одежде. Он без доли стеснения поделился шутливой историей, как забыл свой роскошный зеленый костюм возле металлоискателей. Выйти «в люди» ему пришлось в строгом черном пиджаке.

