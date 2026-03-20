ИИ возьмет на себя часть рутинных задач в больницах

Диагнозы россиянам начнет ставить искусственный интеллект. Как пишут «Известия», медиков по всей стране хотят обучить работе с нейросетями. Предполагается, что ИИ возьмет на себя часть рутинных задач в больницах и поликлиниках.

С помощью искусственного интеллекта начнут также обрабатывать все электронные медицинские карты. Это позволит медикам видеть не только отдельные эпизоды лечения, но и полную историю состояния пациента — результаты анализов, динамику и назначенную терапию.

Все больше людей начинают общаться с нейросетями вместо живых собеседников, и такая тенденция постепенно набирает популярность. Клинический психолог и член Федерации психологов-консультантов России Жанна Воеводина объяснила, что пользователей привлекает не только практическая польза искусственного интеллекта, но и ощущение эмоционального комфорта при диалоге.

