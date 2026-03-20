Культура 2 140
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Только не круглая цифра волновала гостей вечера, а морально-физическое состояние ее обладателя…
Легко ли дожить до ста? А какого сохранить здравие, чтобы выйти в этом возрасте на сцену… Всем паникерам, ипохондрикам и симулянтам — Александр Сергеевич Зацепин посвящается в пример. Артист не то что за два часа выступления не присел в свои сто. Он еще и отпахал репетицию, стоя вынес беседы с журналистами, сцену и праздничный торт. А за руку Зацепина все время держала любимая, которая младше его вроде всего-то на 60 годков. И у человека уже два нуля в паспорте! Молодежь, у которой все отваливается по уважительной причине, вам не стыдно?
В общем, на праздничном концерте «Про100 Зацепин» в Кремлевском дворце все знатно проглотили слюну зависти. Оказывается, вот что такое человек — от слова «век»!
На что срывается Дмитрий Маликов, кто стал заменой Натальи Варлей, почему Расторгуев появился на празднике в куртке, что случилось с «Иванушками»… — смотри больше в фоторепортаже 5-tv.ru.
Александр Сергеевич Зацепин — заслуженный, народный, любимый! Он продолжает жить свой второй век, продолжает выступать, любить, быть мужчиной и кумиром! И не надо писать, что он прожил 100 лет, еще ничего не заканчивается… Он только десять дней живет в своем втором веку — все только начинается!
1/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Вот у Александра Буйнова нет в планах дожить до ста! Только это вам на ушко — по секрету! А знаете, что еще этот весельчак рассекретил? Не хочет он праздновать свои 76, которые стукнут через три дня… Вернее, в этот день у него одно желание: смотреть в глаза своей женщине и быть вдвоем. Так, но мы не ругаем, парень просто живет свою лучшую жизнь…
2/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Этих парней узнаем? Конечно, любимые Иванушки! Только уже не International, а международные. Да-да, они сами посмеялись! Но Туриченко серьезно добавил: «Зато мы наконец-то народные»!
3/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Дарья Мороз утопает в «ретро»! На вечере Александра Сергеевича она пела «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки», но, кажется, в этом фильме актеры выглядели куда современнее… Мороз призналась, что ни с кем себя не сравнивает и очень надеется, что похожа она только на одну актрису — саму себя.
4/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Куртка, кроссики и нет настроения — все, что описывает «вайбик» Николая Расторгуева в этот вечер… Можно разбирать фото на мемы с подписью: «Я, когда …» Артист вышел к журналистом не в духе и на этой почве был слишком откровенен. Теперь мы знаем, что его работа лишила магии утра, что он вообще не спит и часто ругается. Но вот сто лет на сцене отметить в планах есть. Так что, без паники, мы еще попоем с ним «Коня» через 31 год… И люлей получим!
5/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Дима Маликов подчеркнул одну важную философию в мэтра Зацепина: «Он дожил до ста, потому что вообще не негативил, всю злость сразу отпускал…» Певец добавил, что верит в силу эмоций и признался, что сам еще не научился ими управлять. Срывается иногда…
6/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Наталья Варлей ли? Ах, нет, та не вышла к нам, даже сбежала! Зато Елена Север тоже, вдохновившись ретро, ничуть не хуже пустилась развлекать журналистов вместо звезды «Приключений Шурика». Но все же, мы так ждали Наталью Владимировну…
7/7 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев