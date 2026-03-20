Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»

Легко ли дожить до ста? А какого сохранить здравие, чтобы выйти в этом возрасте на сцену… Всем паникерам, ипохондрикам и симулянтам — Александр Сергеевич Зацепин посвящается в пример. Артист не то что за два часа выступления не присел в свои сто. Он еще и отпахал репетицию, стоя вынес беседы с журналистами, сцену и праздничный торт. А за руку Зацепина все время держала любимая, которая младше его вроде всего-то на 60 годков. И у человека уже два нуля в паспорте! Молодежь, у которой все отваливается по уважительной причине, вам не стыдно?

В общем, на праздничном концерте «Про100 Зацепин» в Кремлевском дворце все знатно проглотили слюну зависти. Оказывается, вот что такое человек — от слова «век»!

