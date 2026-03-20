Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

В этом году начало священного месяца Рамадан выпало с вчера 18 февраля до вечера 19 марта.

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Этот день символизирует завершение Рамадана — девятого месяца исламского календаря Хиджры. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что Ураза-байрам на протяжении веков воплощает стремление верующих к духовному росту, милосердию и состраданию. Он подчеркнул важность вечных ценностей ислама.

«Российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что хорошим обычаем стало проведение в течение священного месяца масштабных благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий.

Владимир Путин подчеркнул, что российские мусульмане уважают богатое духовное и историческое наследие своих предков, а мусульманские организации играют важную роль в укреплении института семьи, воспитании молодежи и реализации социальных проектов.

«Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал президент.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — мусульманский праздник, который отмечается в честь окончания поста Рамадан. Он символизирует завершение месяца духовного очищения и воздержания. Основные обычаи включают посещение мечети, молитву, поздравления друзей и близких, обмен подарками и угощениями, а также благотворительность.

