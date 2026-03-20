Три спасенные из зоны СВО кошки дебютировали в Театре Куклачева

Там им грозила смертельная опасность, а теперь они актрисы.

Необычный дебют сегодня состоялся на сцене Театра Куклачева. Впервые в спектакле сыграли три кошки, которых подобрали в зоне специальной военной операции. Там им грозила смертельная опасность, а теперь они актрисы и привыкают к громким аплодисментам.

Надо отметить, что эти кошки не навсегда попадают в театр Куклачева. Здесь они несколько месяцев проходят реабилитацию, а за это время им подыскивают новый дом и новых хозяев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кошка Глуша, спасенная из зоны СВО, впервые выступила в спектакле Театра Юрия Куклачева. В юмористической постановке «Лебединое озеро, или Как принц невесту искал, а коты ему помогали» участвовали кошки Холли, Вижа и Глуша. Глуша дебютировала после долгого периода адаптации. Заслуженный артист России и первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев, рассказал, что Глушу спасли в селе Глушково.

