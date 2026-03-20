«Мечта осуществилась»: в Кремле наградили спортсменов, прославивших Россию на Паралимпиаде

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Сегодня в Кремле наградили главных триумфаторов зимней паралимпиады в Италии. Российские атлеты, которые вшестером принесли больше медалей, чем команды из нескольких десятков человек, до сих пор так и не привыкли к своей славе. Сначала чемпионский пьедестал, затем толпы поклонников и болельщиков, и вот он — самый торжественный момент. Все покажет корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

Наверное, они единственные, кому в Кремле можно не надевать деловой костюм, а остаться в спортивном. Оказаться здесь, в Екатерининском зале, — мечта любого российского спортсмена. Традиционно в одном из самых красивых пространств московского Кремля президент традиционно награждает чемпионов и их наставников.

Восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых медали принесли российской сборной третье место Паралимпиады. Всего шесть спортсменов смогли обойти команды с десятками участников. За выдающийся результат — выдающаяся награда.

«Ваша энергия, нацеленность на результат, вера в себя, упорные тренировки привели к большому успеху и личному, и в масштабах всей нашей огромной страны. Ваши выступления и победа, ваш путь к успеху — великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства», — отметил президент России Владимир Путин.

Паралимпийцы не скрывают: получать медаль в Кремле не менее волнительно, чем выходить на старт. У президента к каждому чемпиону свой подход.

«В 2022 году мы тоже были здесь, правда, были ковидные времена, и президент был очень далеко там в зале, и не дали нам сфоткаться. А сегодня моя мечта осуществилась», — говорит лыжник, чемпион Паралимпийских игр-2026 Иван Голубков.

Свои медали они берегут как зеницу ока. Лыжница Варвара Ворончихина рассказывает: первую итальянскую награду не выпускала из рук даже во сне.

«Первую ночь я с ней правда спала. Ну не спала прям в обнимку, но она лежала рядом со мной, и вообще несколько дней просыпалась, и мой комплект медалей пополнялся, но я просто приходила, они лежали рядом, и я не могла поверить», — вспоминает горнолыжница, чемпионка Паралимпийских игр-2026 Варвара Ворончихина.

На Паралимпиаде в Италии впервые за 12 лет спортсмены выступали за Россию, с флагами на форме и гимном на церемонии награждения. Наша страна борется за то, чтобы на следующих Олимпийских играх символика тоже присутствовала.

«Ключик кроется в решении исполкома МОК по восстановлению ОКР. Как только это событие произойдет, сразу как карточный домик сложатся вся вот эта дискриминационная система против России», — заметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

— То есть на следующих Олимпийских играх, возможно, мы со своими символами будем?

— Ожидаем.

Никакого хейта со стороны итальянцев, огромная поддержка от иностранных болельщиков, неприкрытый интерес к российской форме и желание узнать — а как там, в России? Паралимпийцы доказали: настоящие любители спорта с нетерпением ждут возвращения наших атлетов на международные старты.

