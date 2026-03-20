Ударная волна с Ближнего Востока: как конфликт повлиял на цены иранских товаров в России

5-tv.ru

Глобальные события, наверное, меньше всего повлияли на повышение цен на топливо в России. С начала года бензин прибавил два процента, дизель — 1,5%. Хотя те же события на Ближнем Востоке и непосредственно в Иране сказались на стоимости товаров из этого региона. Ковры, фарфор, овощи и фрукты, специи — что происходит с ними, знает корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Ударная волна от взрывов на Ближнем Востоке ощущается за тысячи километров от эпицентра конфликта. Бьет не по инфраструктуре, а по прилавкам на российских рынках. Найти красное золото Ирана — шафран — уже задача не из легких.

Из Республики в Россию приезжают не только промышленные, но и множество потребительских товаров. Около 60% поставок из Ирана — продовольствие и сельхозсырье. По данным «Известий», с начала конфликта подскочили цены на некоторые овощи. Салат ромен прибавил 167 процентов, болгарский перец — около 90, а баклажаны выросли по стоимости на 61 процент.

«Да, российско-иранский, скажем так, товарооборот достигает почти шесть миллиардов долларов. На самом деле война повлияла на весь процесс. Бизнес и торгово-экономические отношения практически приостановились», — говорит председатель Российско-Иранского совета по торгово-экономическим отношениям Раджаб Сафаров.

В первую очередь усложнилась логистика. Транспортные компании не хотят рисковать, ведь нет никаких гарантий, что товар будет доставлен в целости и сохранности.

Иранцы, проживающие в России, тоже ощутили на себе последствия американских ударов. Амирали Ахмадзадех владеет небольшим кафе в Москве. Для полного следования традициям ингредиенты закупаются в Иране. Достать их все еще можно, но теперь куда сложнее.

«На первые дни, когда начался конфликт, из-за шока, который был, сильно подорожал, к примеру, болгарский перец или огурцы, помидоры», — делится владелица кафе Амирали Ахмадзадех.

В зоне риска и национальное достояние — персидские ковры. Предприниматели из России несколько раз в год закупают большие партии ручных изделий. Некоторые поставки уже сорвались.

«У нас есть человек в Тегеране. Пошел в Тегеране на выставку. Мы выбрали какое-то количество ковров, он их закупил для нас. И на следующий день после начала войны он пропал», — отмечает продавец ковров Иван Перец.

Дойдет ли партия, за которую заплатили, неизвестно. Поставщики, чтобы не терять прибыль, стали предлагать бизнесу альтернативу. И без того дорогие ковры ручной работы с началом конфликта на Ближнем Востоке только набирают в цене. И виной всему снова логистика. Если раньше такой ковер можно было напрямую привезти из Ирана самолетом, то теперь поставщики предлагают обходной путь по земле, который и занимает дольше времени, и стоит куда дороже.

Местами начал дорожать и популярный в России иранский фарфор. До начала конфликта десертную тарелку из Исламской Республики можно было купить за 350-400 рублей, чайник — за три тысячи, а большие сервизы — примерно за 16-45 тысяч. Сейчас же стоимость выросла примерно на десять процентов. Но пока не все предприниматели бросились переписывать ценники. Говорят, что старые запасы еще есть на складе.

«В целом фарфор такой продукт с маленькой оборачиваемостью. Поэтому он берется впрок на несколько лет вперед, тогда это экономически выгодно. Я думаю, на несколько лет хватает продукции», — заметил поставщик иранской посуды в России Дмитрий Ковалец.

Если конфликт затянется до лета, это может сказаться на ягодах — черешне и вишне. Поскольку в этот период Россия очень зависит от импорта. Пострадает и кондитерская отрасль — велика вероятность, что фисташки резко подорожают. Также под риском — кофе и какао. На их стоимость могут повлиять перебои в логистике на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

