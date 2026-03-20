Кирилл Туриченко нашел скрытый смысл в названии группы «Иванушки International»

Солист с легкостью придумал новое название коллектива.

Группа «Иванушки International» может стать «Иванушки народные». Такое предположение высказал солист коллектива Кирилл Туриченко. Об этом написало издание URA.RU

Музыкант пояснил, что, если следовать новому федеральному закону «О защите русского языка», то название группы придется изменить. Новое название он придумал довольно быстро — просто нужно убрать половинку одного слова и все.

«Дело в том, что мы в переводе „Иванушки международные“. Если „между“ убрать, мы получим, наконец-то, „народные“, все. „Иванушки народные“, ура», — заявил Туриченко.

По словам солиста, коллектив готов учитывать новые правила, сохраняя при этом узнаваемость бренда и связь с многолетней историей группы.

Федеральный закон «О защите русского языка» вступил в силу 1 марта 2026 года. Он обязывает использовать русский язык на вывесках, в рекламе, названиях жилых комплексов и в информации для потребителей. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.

Несмотря на новый закон, бессменный участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев‑Апполонов поставил точку в вопросе изменения названия коллектива.

По словам певца, смена названия группы невозможна, потому что они всегда были «Иванушками International» и навсегда ими останутся.

