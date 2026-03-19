Григорьев‑Апполонов поставил точку в вопросе названия группы «Иванушки International»: вот что сказал

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народный артист России Игорь Матвиенко ранее говорил о возможной смене имени коллектива.

Группа «Иванушки International» сохранит текущее название на латинице, несмотря на предложение продюсера Игоря Матвиенко переименовать коллектив. Об этом ТАСС сообщил бессменный участник группы Андрей Григорьев-Апполонов.

«Мы „Иванушки International“ всегда», — сказал исполнитель хита «Тополиный пух».

Народный артист России Игорь Матвиенко ранее допустил, что группе, возможно, придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов. Он заявлял, что новое название коллектива будет «теперь называться и писаться: группа „Иванушки“, а слово International — зачеркнуто».

На это Григорьев-Апполонов ответил, что, когда Матвиенко говорил о смене названия группы, он вместе с Кириллом Туриченко и Кириллом Андреевым были в отпуске.

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему», — сказал певец.

В начале марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы.

Он отмечал, что с 1 марта вступил в силу федеральный закон о защите русского языка. Теперь вся информация для публичного ознакомления потребителей на вывесках, указателях, информационных табличках должна быть выполнена на русском языке. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.

По словам Певцова, важно читать не комментарии в социальных сетях, а «указанные нормы в оригинале». Он призвал всех артистов брать русские псевдонимы, не обращаясь к англицизмам.

