«Были непростые отношения»: Шиловская рассказала, как помирилась с дедом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Александр Устюгов помирил свою супругу, актрису Аглаю Шиловскую, с ее дедом за год до его смерти. Об этом Шиловская рассказала в беседе с изданием 7Дней.ru.

Дед актрисы — народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Он известен благодаря ролям в фильмах «Влюблен по собственному желанию», «Как стать счастливым» и «Миллион в брачной корзине».

«Всеволод Николаевич Шиловский был большим поклонником Саши <…> У нас с дедом были непростые отношения — мы то общались, то нет. А благодаря Александру за год до дедушкиного ухода все наладилось, и он был у нас на свадьбе», — рассказала актриса.

Аглая также затронула и тему свадьбы. Они с Устюговым поженились 15 августа, в день свадьбы мамы и папы, а до этого бабушки и дедушки Шиловской. Именно Александр предложил не прерывать традицию.

«Мы устроили три свадьбы: в Питере, в Москве и у родственников Александра в Краснодаре. Собрать всех в одном месте было непросто, поэтому решили разделить торжество на несколько дней. И потом, три свадьбы — это лучше, чем одна», — поделилась Аглая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Устюгов оправдал искажение исторических фактов в кино. По словам актера, искажение исторических фактов в художественных фильмах — это абсолютно нормальное явление, так как кино должно мотивировать людей изучать факты.

