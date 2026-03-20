Любители рэпа обладают низким интеллектом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 185 добровольцев.

Люди, слушающие рэп, обладают низким интеллектом. Об этом свидетельствуют данные научного исследования, которое провели ученые Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана. Оно опубликовано в журнале Journal of Intelligence.

Специалисты пять месяцев наблюдали за музыкой, которую прослушивали 185 добровольцев. В их телефонах было установлено специальное приложение, которое анализировало каждую песню, в особенности ее текст. Всего в ходе исследования участники прослушали более 58 тысяч композиций.

Также добровольцы прошли тестирование на когнитивные способности, которое выявляло способности человека к гибкому мышлению и математическим знаниям.

Исследование показало, что люди с более высокими когнитивными способностями выбирают более меланхоличные композиции. Вероятно, они используют музыку не просто как фон, а для рефлексии и погружения в себя.

А вот слушатели рэпа и хип-хопа попали в другую категорию. Их любимые треки часто содержат много социальных слов — про отношения, вечеринки, друзей и семью. И именно эта группа в среднем показывала чуть более низкие результаты в тестах на интеллект.

«Песни с текстами, сосредоточенными на настоящем моменте, воспринимаемой честности и домашних темах, также ассоциировались с более высокими когнитивными способностями. С другой стороны, предпочтение текстов с множеством социальных слов или осторожного языка обычно предсказывало более низкие показатели интеллекта», — говорится в публикации журнала.

Однако ученые призывают не спешить с выводами. Эта связь не является прямой: рэп не делает людей глупее, просто те, кто склонен к определенному типу мышления, чаще слушают такую музыку. Кроме того, на итоговый результат могли повлиять и другие аспекты: возраст, уровень образования и окружение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.