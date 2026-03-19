Житель Липецкой области застрелил военного полицейского

Мужчина уже задержан.

В Чаплыгинском районе Липецкой области местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции. В результате нападения один из правоохранителей погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«По данным следствия, 19 марта 2026 года подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Нападавшего оперативно задержали. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают мотивы, которые толкнули мужчину на преступление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 24 февраля рядом с Савеловским вокзалом молодой человек подорвал служебный автомобиль ДПС. В результате взрыва погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У него остались жена и двое детей. Два других сотрудника полиции получили серьезные травмы: у одного из них диагностирован ушиб головного мозга, у другого — ожоги лица и контузия. В МВД заверили, что семьям офицеров будет предоставлена вся необходимая поддержка.

