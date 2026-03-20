Кевин Спейси урегулировал иски о домогательствах

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трое британцев осенью 2025 года обвинили актера в сексуальном насилии.

Американский актер Кевин Спейси, известный по фильму «Семь», во внесудебном порядке урегулировал три гражданских иска, в которых он обвинялся в сексуальном насилии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление судьи Высокого суда Англии и Уэльса Кристины Ламберт.

«По взаимному согласию постановляется, что все дальнейшие судебные разбирательства против ответчика по данным искам приостанавливаются на условиях, изложенных в настоящем распоряжении и в конфиденциальном приложении», — отмечается в документе.

Гражданские иски против Спейси были поданы осенью 2025 года. Тогда трое британцев обвинили актера в сексуальном насилии, которое было совершено в период с 2004 по 2013 год.

По словам одного из истцов, кинозвезда якобы подвергал его насилию около 12 раз в период с 200 по 2005 год. Другой утверждает, подвергся домогательствам во время работы с Кевином в лондонском театре в 2008 году. По его словам, после произошедшего он столкнулся с «психической травмой и финансовыми потерями».

Третий иск подал 34-летний актер Руари Кэннон: якобы Спейси приставал к нему на вечеринке. Артист отрицал все обвинения. Начало общего судебного процесса по этим искам было запланировано в Высоком суде Англии и Уэльса на 12 октября 2026 года, однако теперь не состоится.

Актер уже не впервые обвиняется в подобных преступлениях. В июле 2023 года Королевский суд лондонского района Сазерк вынес оправдательный приговор по делу Энтони Спейси. Присяжные не признали его виновным по девяти обвинениям в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в отношении четырех мужчин. Обвинения касались событий, происходивших в период с 2004 по 2013 год. Спейси утверждал, что истцы подали на него в суд только ради финансовой выгоды.

Также ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что присяжные в суде Манхэттена оправдали актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа. Рэпп заявил в 2017 году, что в 1986-м Кевин Спейси якобы попытался его соблазнить. На момент инцидента будущему обвинителю было 14 лет. В рамках судебного разбирательства он требовал возмещения ущерба на сумму 40 миллионов долларов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.