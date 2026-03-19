«Плюшевое поколение»: Константин Богомолов раскритиковал молодых актеров

Режиссер призвал отменить оценки в театральных вузах для отсева ленивых.

Заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов раскритиковал студентов и выпускников Школы-студии МХАТ. В беседе с изданием «Абзац» он заявил, что современное поколение артистов серьезно уступает профессионалам прошлого.

По мнению режиссера, молодые актеры выходят из стен вуза неподготовленными, так как многие из них не умеют петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Особенно он возмущен тем, что они не знают французского языка, который необходим для работы с текстами классиков.

«Современные студенты не танцуют, не поют, у них ужасный жест, зажатые тела. Они не говорят по-французски, поэтому они не могут сделать читку Чехова и Достоевского, где полно французских фраз», — подчеркнул Богомолов.

Режиссер назвал нынешнее поколение «плюшевым» и предложил отменить оценки по истории литературы, искусств и театра. По мнению Богомолова, это поможет быстрее отсеивать тех, кто не читает книги из университетской программы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Константин Богомолов исполнял обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России Игоря Золотовицкого. Однако его назначение вызвало волну критики со стороны выпускников. В итоге режиссер решил сложить полномочия, объяснив это невозможностью совмещать несколько руководящих постов.

Новым исполняющим обязанности ректора назначен народный артист России Константин Хабенский.

