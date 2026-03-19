Седокова выводит активы: с чем связана задержка в разделе наследства Тиммы

У артистки продолжаются судебные тяжбы с родственниками бывшего мужа.

Задержки судебного заседания по наследству покойного баскетболиста Яниса Тиммы связан с тем, что его бывшая супруга, певица Анна Седокова, выводит активы. Об этом в беседе со StarHit.ru рассказала адвокат спортсмена Маргарита Гаврилова после судебного заседания.

Адвокат семьи Тиммы утверждает, что Седокова должна вернуть часть денег, вырученные с продажи квартиры, подаренной Янисом. При этом защита певицы считает, что квартира — спорное имущество, поскольку была продана еще до установления наследства. Кроме того, недвижимость уже не относится к имуществу Седоковой, потому что в настоящее время она зарегистрирована по другому адресу.

«Мы сразу обратили внимание на то, что истец умышленно не говорит о том, что имущества на сегодняшний день уже не существует. Мы прекрасно понимали, что это умышленно искаженный иск», — сказала адвокат Седоковой Татьяна Стукалова.

В итоге рассмотрение дела перенесли в Останкинский суд, однако Анна на него не явилась, поскольку находится на гастролях. На заседании присутствовали представители певицы. Однако адвокат Тиммы считает, что Седокова просто боится появляться на публике, и связала затягивание судебных процессов с выводом активов.

«Анна боится любых претензий к себе, лицо к лицу отвечать очень сложно. Первое, что бы я у нее спросила: став безумно богатым человеком, вас по ночам не мучают вопросы, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?» — заявила Гаврилова.

Смерть Яниса Тиммы

Бездыханное тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в хостеле в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Следствие установило, что он свел счеты с жизнью. Трагедия произошла через неделю после его развода с Седоковой.

При обнаружении тела рядом лежал телефон, а на заставке фраза «позвоните Анне» и ее номер. Тело баскетболиста 25 декабря доставили в Латвию для похорон. Прощание прошло в Риге 27 декабря.

Известно, что инициатива о разводе была со стороны Седоковой. В браке они прожили четыре года. У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились.

Спустя время Седокова заявила права на наследство спортсмена. Родственники Тиммы в свою очередь предъявили иск против Седоковой с требованием раздела совместно нажитого имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Седоковой может грозить тюремный срок из-за наследства Тиммы. Родственники спортсмена могут попытаться оспорить брачный договор, который пара заключила в 2022 году. По условиям соглашения все имущество, нажитое до, во время и после брака, переходило в единоличную собственность Седоковой.

