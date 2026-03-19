«Меня обманули сильно»: убивший женщину футболист Секач написал письмо в СИЗО

Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Молодой спортсмен уверяет, что действовал по указанию мошенников.

Молодой футболист Даниил Секач, который жестоко расправился с бизнесвумен в Москве, написал письмо родителям, находясь в СИЗО. Мать молодого человека Татьяна зачитала отрывок из письма в эфире федерального канала.

«Моя любимая семья, я вас очень сильно люблю <…> Если сможете, простите меня. Со здоровьем все хорошо. Я боялся вам рассказать об этой ситуации. Все началось 18 февраля, поэтому я себя странно вел, не звонил, не отвечал на смс. Меня просто обманули очень сильно, так сильно, что я теперь не знаю, как мне жить», — пишет Даниил Секач.

Даниил рассказал, что действовал по указке мошенников, которые настолько запугали молодого человека, что он решился на жестокое убийство. Близкие Секача уверены, что если бы не давление со стороны неизвестных лиц, то их сын никогда бы не совершил убийство.

Также родители Секача рассказали, что в тот злополучный день 14 марта они никак не могли дозвониться до сына. Также Даниила искала его футбольная команда, поскольку он должен был находится на игре в Челябинске, однако туда он не доехал. О поступке сына Татьяна узнала от матери друга Даниила.

Что известно об убийстве?

Разбойное нападение на северо-западе Москвы совершили 14 марта. Полицейские обнаружили в квартире тело 48-летней предпринимательницы Екатерины Ч. со следами побоев и ножевыми ранениями. Убийство произошло, когда ее супруг находился в командировке на Ближнем Востоке.

У пары есть двое дочерей-подростков, младшего ребенка до этого обрабатывали мошенники. Когда матери не было дома, девочка открыла дверь «сотруднику ФСБ», который являлся грабителем. Им оказался 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач.

По одной из версий следствия, убийство не входило в планы исполнителя, он выполнял лишь функции курьера. Когда его впустили в помещение, он попросил девочку задержать мать на входе. В это время он начал вскрывать сейф. Женщина узнала, что происходит в их квартире, и вместе с дочерью побежала домой. Там все еще находился злоумышленник, который в итоге избил и зарезал Екатерину, дочь не тронул, но удерживал в жилище 12 часов, после чего скрылся со всем награбленным.

В тот же день молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве. Позже суд отправил его под арест до 14 мая. Также задержаны двое сообщников: 22-летняя Софья Никольская и 17-летний молодой человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать сообщницы Секача заявила о ее невиновности. По данным следствия, Софья приобрела болгарку и привезла ее соучастнику Даниилу Секачу для взлома сейфа в квартире убитой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.