Генпрокурор Гуцан: в зоне СВО находятся около 1,1 тысячи осужденных за коррупцию

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находятся около 1,1 тысячи осужденных за коррупцию. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

«Около тысячи ста осужденных за факты коррупции сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», — заявил Гуцан.

Также генпрокурор отметил, что в минувшем году прокуратура через суды обратила в доход государства две тысячи объектов недвижимости и другого имущества на 1,6 триллиона рублей.

Гуцан добавил, что в 2025 году прокурорами вскрыто более 150 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства.

Ранее Александр Гуцан заявил, что Генеральная прокуратура России намерена совершенствовать антикоррупционную работу, чтобы высокопоставленные лица не чувствовали себя недосягаемыми для правосудия. Он подчеркнул, что большой объем работы предстоит в сфере конфискации денег и имущества, полученных чиновниками преступным путем, а также в вопросе возмещения причиненного ущерба.

