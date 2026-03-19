В Москве неизвестный взорвал банкомат в отделении Россельхозбанка и скрылся

Предварительно, есть пострадавший.

Взрыв произошел в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент случился по адресу: улица Менжинского, дом 38, корпус 2. Предварительно, хлопок раздался у банкомата внутри отделения. По словам очевидцев, незадолго до взрыва из здания выбежал неизвестный мужчина. В результате происшествия предварительно есть пострадавший.

«На улице Менжинского, метро Бабушкинская. Банкомат взорвался и горит», — уточнил источник.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение в районе ЧП не перекрывалось, но у отделения банка дежурят скорая помощь и полиция.

