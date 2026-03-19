Культура «отмены» наоборот: почему общество изменило мнение о Лерчек

Многие люди после новости о раке блогера не только выражают поддержку, но и призывают прекратить уголовное преследование.

Общественное мнение о блогере Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, резко изменилось после того, как люди узнали о ее раке. Подробнее о том, почему многие пользователи сети от критики перешли к сочувствую по отношению к инфлюенсеру, в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Александра Копецкая.

Культура токсичности

По ее словам, это резкое изменение связано не столько с психологией, сколько с культурными особенностями. Теперь многие неравнодушные не только выражают поддержку блогеру, но и призывают прекратить уголовное преследование Лерчек, особенно с учетом того, что все налоговые задолженности знаменитости погашены.

Смена настроений, как отметила эксперт, объясняется культурными установками. Копецкая подчеркнула, что для российского общества характерна склонность сначала быстро осуждать, а затем пересматривать позицию и проявлять сочувствие. Это связано с общей культурой общения, в которой критика часто преобладает над поддержкой, особенно в публичном пространстве.

«Русскоязычное сообщество занимает почетное второе место в мире по токсичности людей в интернете, в этих сообществах. Да, мы очень токсичные. Увы, это правда, очень неприятная правда о нас. Да, первое, что мы говорим, — это: „Фу! Осуждаю“. Вот это первое, с чего мы начинаем. Вот как-то, не знаю, не принято у нас хвалить. Так что это вопрос к культуре, которой нам, видимо, не хватает всем», — отметила психолог.

По ее словам, в русскоязычной среде наблюдается высокий уровень токсичности: люди нередко начинают обсуждение с негативной оценки, а более взвешенные мнения появляются позже, когда в диалог включаются более вдумчивые участники.

Ключевую роль играет чувство стыда

Копецкая пояснила, что в подобных случаях у общества включается механизм стыда, и они обращаются к сплочению. В такие моменты людям становится неловко желать зла человеку, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации. Это и приводит к смене риторики — от критики к поддержке.

«Психология вопроса здесь в чувстве стыда. Вот как-то стыдно, неловко, неудобно, так сказать, желать зла бедной, больной женщине, многодетной матери. Это как-то неприлично», — подчеркнула специалист.

При этом эксперт добавила, что речь идет не о тяжком преступлении, а о финансовом нарушении, последствия которого были устранены. Это также влияет на смягчение общественной оценки.

По мнению эксперта, обществу стоит избегать крайностей — как поспешного осуждения, так и запоздалого сочувствия. Она пояснила, что важно проявлять эмпатию своевременно и не поддаваться первой эмоциональной реакции.

Сочувствие из-за тяжелого диагноза

У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, затронувшими кости черепа и позвоночник. Болезнь прогрессирует: разрушены позвонки, ухудшается зрение, передвижение возможно только с помощью инвалидной коляски.

Диагноз подтвердили после экстренных родов блогера в конце февраля — тогда в ходе гистологического исследования у нее выявили злокачественные клетки. Блогер в данный момент проходит лечение в онкоцентре имени Блохина, в том числе химио- и лучевую терапию.

