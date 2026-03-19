Пропал без следа и оказался на грани: школьник исчез и нашелся в реанимации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Подмосковье завершились поиски 17-летнего подростка, который исчез при невыясненных обстоятельствах. История произошла в деревне Топорково, сообщает портал Msk1.ru.
Школьник не выходил на связь в течение двух суток. Его розыском занимались добровольцы и местные жители. По словам одного из участников поисковой операции, юношу удалось обнаружить в тяжелом состоянии.
Подростка срочно госпитализировали — сейчас он находится в реанимации. У него диагностировано сильное переохлаждение.
При этом обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Волонтеры и медики не раскрывают подробности того, где именно нашли школьника и что могло привести к его исчезновению.
