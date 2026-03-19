Старость или свобода: назван «переломный» возраст для женской привлекательности

Это мнение вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

Модная инфлюэнсер Дженни Джейкоб высказалась о возрасте, который, по ее мнению, заметно влияет на восприятие женской внешности. На ее ролик обратили внимание журналисты издания New York Post (NYP).

Поводом для обсуждения стало вирусное видео другой пользовательницы, заявившей, что после 40 лет ее внешность резко изменилась. Джейкоб поддержала эту точку зрения и признала, что именно этот период часто становится временем заметных возрастных трансформаций. Однако блогерша подчеркнула, что воспринимает такие изменения спокойно и не считает их трагедией.

«Да, в 40 лет действительно появляются морщины и седина, но мне все равно. На самом деле в таком возрасте становится все равно, как ты выглядишь. Я чувствую себя комфортно, несмотря на старение. Я еще никогда не чувствовала такую свободу из-за того, что стала «уродливой», — пояснила она.

Ранее врач-терапевт Ирина Никулина рассказала, что внешняя привлекательность женщины во многом связана с ее образом жизни и повседневными привычками.

По словам специалиста, тем, кто стремится дольше сохранить молодость кожи и отодвинуть появление морщин, важно следить за положением тела. Большое значение имеет то, как человек держит спину, насколько расправлены плечи и не вытянута ли шея вперед.

