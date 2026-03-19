Газовый рынок на грани: цены в Европе резко взлетели после ударов по Ирану

Стоимость газа в Европе приблизилась к отметке 900 долларов за тысячу кубометров

Эксперты предупредили о рисках начала паники после атак США и Израиля по ключевым объектам добычи и переработки ресурса в стране.

Европейский газ резко подорожал после атак Израиля на энергетическую инфраструктуру Ирана и других стран Ближнего Востока. Об этом подробнее написало издание EADaily.

Стоимость газа в Европе приблизилась к отметке 900 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсы на поставки с хаба TTF (Title Transfer Facility — виртуальная торговая точка для природного газа в Нидерландах) с поставкой через месяц достигли около 862 долларов. С начала эскалации конфликта рост составил более 100%. При этом сопоставимые уровни цен в Евросоюзе (ЕС) в последний раз наблюдались в 2022 году.

В источнике пояснили, что резкий скачок связан с ударами по ключевым объектам добычи и переработки газа.

После атаки Израиля на инфраструктуру крупнейшего месторождения «Южный Парс» Иран ответил ударами по энергетическим объектам в регионе. На месторождении, которое Тегеран делит с Катаром, частично была остановлена добыча, а поставки газа в Ирак прекратились.

В ответ Иран нанес удар по комплексу производства сжиженного природного газа в Рас-Лаффане (Катар) — крупнейшему в мире. Компания QatarEnergy сообщила, что в результате ракетных обстрелов на ряде заводов начались пожары, зданиям был причинен серьезный ущерб.

Атаки затронули инфраструктуру в ОАЭ

Власти ОАЭ сообщили, что после падения обломков перехваченных ракет приостановили работы на газовых объектах в районах Хабшан и месторождении Баб. Пострадавших нет, однако производство временно остановили.

Ситуация осложнилась угрозами для транспортировки нефти и газа. Иранские военные заявили, что в Ормузском проливе остановили крупный танкер с нефтью, следовавший под флагом Барбадоса, после чего судно изменило курс.

Риск паники на рынке

Теперь эксперты предупреждают о рисках паники на рынке.

По оценке замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, происходящее означает новый уровень напряженности в регионе. Он отметил, что это усилит нестабильность цен и может спровоцировать нервную реакцию участников рынка, тогда как реальные масштабы повреждений и сроки восстановления поставок пока остаются неясными.

«Он усилит волатильность на энергетических рынках и даже может спровоцировать панику. Хотя пока не ясен все же масштаб разрушений в Рас-Лаффане. Сроки возврата объемов на рынок сдвигаются вправо. Но оценить насколько, пока невозможно», — заявил эксперт.

Европу ждет сложный сезон

На фоне подготовки к следующей зиме странам ЕС предстоит активно закачивать газ в подземные хранилища. При этом летом спрос в Азии традиционно растет, что усилит конкуренцию за ресурсы и может дополнительно подстегнуть цены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто неожиданно обогатился на закрытии Ормузского пролива.

