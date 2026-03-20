Кремы или инъекции? Какие пептиды безопасны, а какие могут вызвать рак
Косметолог Егорова: кремы с пептидами абсолютно безопасны для здоровья
Дерматолог советует перед приемом препаратов с этим компонентом обратиться к врачу.
Вопрос безопасности пептидов, популярных сегодня веществ для омоложения и похудения, вызывает споры среди специалистов. Многие считают, что они могут спровоцировать рак. Косметолог и дерматолог Татьяна Егорова в беседе с НСН объяснила, в каких случаях эти препараты могут быть опасны, а когда их можно использовать без страха.
По словам специалиста, пептиды, которые входят в состав кремов и сывороток, абсолютно безопасны. Это цепочки аминокислот, способствующие активному обновлению кожи. При местном применении они не агрессивны.
Совсем иначе обстоит дело с пептидами в форме таблеток или инъекций. Сейчас их используют повсеместно: для улучшения работы сосудов, мозга и даже для экстремального похудения. Несмотря на то, что многие из них имеют лицензии и продаются в аптеках, использовать их бесконтрольно врач не рекомендует.
«Конечно, к инъекциям и пептидам в таблетках нужно обращаться под контролем знающего врача. Они очень мощные», — заявила эксперт.
Татьяна Егорова также подчеркнула, что в современном мире слишком много факторов, способных вызвать рак: от электромагнитного излучения телефонов до наушников. Поэтому винить исключительно пептиды в развитии болезней было бы неправильно.
