Пока требования Венгрии не будут выполнены, ЕС не сможет выдать кредит Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому условие, при котором одобрит выдачу Евросоюзом (ЕС) кредита для Незалежной. Об этом на своей странице в социальной сети написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что выдвинул Зеленскому ультиматум: «Если ты блокируешь поставки российской нефти — денег не будет!» — сообщил Филиппо.

Он также не одобряет выдачу Киеву займа в размере 90 миллиардов евро. Если деньги все же выдадут Украине, то из бюджета Франции будет выделено для Незалежной 17 миллиардов евро. Поэтому Филиппо призвал Пятую республику отказаться от финансирования Киева.

Кредит для Украины был одобрен еще в декабре 2025 года. Но глава правительства Венгрии воспользовался правом вето и не позволил Незалежной получить эти средства.

Причиной стала блокировка Киевом поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». По заявлениям Украины, поток топлива прекратился из-за повреждения нефтепровода ударами беспилотников. Однако Венгрия и Словакия считают данные утверждения ложью. Поэтому Будапешт и Братислава пообещали, что не одобрят кредит для Незалежной, пока поставки «черного золота» не будут восстановлены.

Обрбан подчеркнул, что в этой ситуации речь идет уже не «о политике», а о благосостоянии его сограждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС может подать в суд на премьер-министра Венгрии из-за вето на выделение кредита Украине. Разбирательство может занять месяцы или даже годы. Однако финансы Киеву нужны как можно скорее.

