Лихачев: Россия построит атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов

Гендиректор Росатома: Россия начала работу над созданием атомной станции на Луне

Объект будет работать не менее десяти лет.

Россия планирует запустить на Луне собственную атомную станцию. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на семинаре «Электроэнергетика — основа развития страны».

«К середине 2030-х годов эта станция мощностью не менее пяти кВт с работой до десяти лет должна быть создана на Луне», — сказал Лихачев.

Над проектом уже трудятся специалисты «Росатома», «Роскосмоса» и Курчатовского института. Сейчас ученые и инженеры определяют облик будущей станции.

Алексей Лихачев отметил, что строительство на Луне осложняется строгими ограничениями по весу оборудования, которое нужно доставить в космос, а также резкой разницей температур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия планирует освоение дальнего космоса, начиная с Венеры. Вице-премьер страны Денис Мантуров отметил, что также в приоритете для «Роскосмоса» и Российской академии наук остается изучение Луны.

