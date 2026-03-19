Подросток из Петербурга мечтал стать инженером, но погиб в драке за любовь

Убитый в драке за возлюбленную подросток в Петербурге мечтал стать инженером

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Парень учился на «отлично» в физико-математической школе.

Подросток, убитый в порыве ревности в городе Пушкин под Санкт-Петербургом, мечтал стать инженером. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал его дедушка.

Парень был гордостью семьи, он учился в 11-м классе физико-математической школы на «отлично», хорошо знал химию и физику. До выпуска ему оставалось всего несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по предварительным данным, между двумя подростками вспыхнула драка из-за девушки. Во время конфликта 16-летний парень ударил соперника ножом. Ранение оказалось смертельным.

Осознав, что натворил, нападавший решил спрятать тело. Он оттащил убитого к железнодорожной платформе и частично закопал его землей. После того как парень перестал выходить на связь, начались его поиски. Вскоре тело с ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе. Подозреваемого в убийстве поймали неподалеку от места преступления. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.