Футболист «Галатасарая» лишился части пальца во время матча Лиги чемпионов

От болевого шока спортсмен едва не потерял сознание.

Нападающий турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Ноа Ланг лишился части фаланги пальца правой руки. Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского «Ливерпуля». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Несчастный случай произошел в ходе игры на британском стадионе «Энфилд». На 75-й минуте встречи 26-летний спортсмен двигался на высокой скорости и столкнулся с рекламным щитом.

В результате крайне неудачного падения палец футболиста оказался зажат между элементами конструкции и ограждением трибун. Это привело к ампутации части фаланги.

Ситуация потребовала незамедлительного вмешательства медиков. Врачи оказывали экстренную помощь пострадавшему игроку прямо у боковой линии поля.

Для предотвращения потери сознания из-за болевого шока медики использовали кислородную маску.

Продолжить участие в матче Ланг не смог. Тренерский штаб был вынужден произвести замену. Вместо травмированного голландца на поле вышел аргентинский нападающий Мауро Икарди.

По итогам матча, «Ливерпуль» одержал победу над клубом «Галатасарай» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал.

Подобные тяжелые травмы уже случались с известными игроками. Ранее, в декабре 2025 года, российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом руки во время финального матча Межконтинентального кубка.

Из-за травмы голкипер был вынужден прервать тренировки и выступления на месяц.

