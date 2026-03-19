Секретный дрон-разведчик США аварийно сел в Греции

Самый секретный американский разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа аварийно приземлился в Греции. Об этом сообщил Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

Беспилотник участвовал в боевой операции США против Ирана. По данным журналистов, это был высотный БПЛА высокой дальности HALE, также известный как RQ-180.

Дрон вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Лариссы в Греции в районе расположения 110-го истребительного авиационного полка. Авторы публикации процитировали очевидца — по его словам, люди на земле «лишились дара речи, заметив в небе впечатляющий самолет, который по форме и внешнему виду разительно отличался от тех воздушных суден, которые они ежедневно видят».

Эксперты отметили, что HALE, предположительно, обладает средствами наступательной радиоэлектронной борьбы, а также имеет дальность полета, сравнимую с характеристиками легких стратегических бомбардировщиков.

Ранее Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве.

