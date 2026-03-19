Новая Атлантида? В турецком водохранилище нашли античный город

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На дне одного из водоемов Турции археологи обнаружили древние постройки, возраст которых достигает 2,4 тысячи лет. Об этом сообщило Yenisafak.

Уникальные исторические объекты выявлили в провинции Диярбакыр, расположенной в восточной части страны. Исследовательские работы на дне водохранилища в районе Эйль проводили специальные поисково-спасательные группы жандармерии (SAK). Были задействованы профессиональные водолазы для детального изучения затопленных памятников.

Эксперты подчеркнули, что данная территория с древних времен служила домом для множества цивилизаций. Это делает находку чрезвычайно значимой для мировой археологии.

Под водой оказались скрыты не только отдельные артефакты, но и целые архитектурные комплексы. Они десятилетиями оставались недоступными для ученых из-за высокого уровня воды.

Процесс затопления этой местности начался еще в конце прошлого века. Возведение плотины стартовало в 1986 году, а окончательное заполнение резервуара завершилось к 1997 году. Сейчас этот искусственный бассейн является стратегически важным объектом, обеспечивающим питьевой и технической водой крупный город Диярбакыр.

В 1995 году власти предприняли попытку спасти часть культурного наследия, перенеся гробницы пророков Хазрата Зулькифля и Хазрата Ильяса на возвышенность Неби-Харун.

Тем не менее, под толщей воды все еще остаются многочисленные высеченные в скалах усыпальницы, а также руины старинной мечети, медресе и традиционного хаммама. Теперь они стали объектом пристального внимания подводных археологов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.