На дворе будущее: Минтранс рассказал о планах по запуску беспилотных грузовиков

Минтранс: в 2030 году по России будут ездить четыре тысячи беспилотных грузовиков

Каждый такая машина будет проезжать вдвое больше, чем обычная фура с водителем.

Почти тысяча беспилотных грузовиков начнет курсировать на российских дорогах к концу 2028 года, а к 2030-му их число превысит четыре тысячи единиц. Соответствующую информацию 19 марта опубликовали на официальном сайте Минтранса РФ.

Эксплуатационные характеристики должны быть такими же впечатляющими. В Минтрансе подсчитали, что эффективность беспилотников более чем вдвое превзойдет показатели традиционных фур с водителями. Каждый роботизированный грузовик сможет «накатывать» ежегодно до 300 тысяч километров, причем весь этот пробег будет осуществляться без участия человека.

Интересно, что техническая сторона проекта проработана с учетом существующих реалий. В ведомстве заверили, что масштабное внедрение беспилотной техники не потребует кардинальной перестройки дорожной сети. Связь планируется обеспечивать через стандартные сети 4G, а в дальнейшем — использовать низкоорбитальные спутниковые группы.

Первым полигоном для автономных грузоперевозок станет Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), где новинка появится уже в следующем году.

Пока что эксперименты с автономным транспортом ведутся в ограниченном формате.

