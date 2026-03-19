«Проукраинское»: Песков о решении суда Варшавы по делу археолога Бутягина

Песков: Россия сделает все для защиты интересов археолога Бутягина в Польше

Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Российские власти предпримут все необходимые шаги для защиты законных интересов ученого.

Решение варшавского суда о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева — чрезвычайно проукраинское. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По словам официального представителя Кремля, российские власти предпримут все необходимые шаги для защиты законных интересов ученого.

«Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов. Эта работа будет делаться», — отметил Песков.

Однако Песков воздержался от прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации.

«Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский», — сказал он.

До этого окружной суд Варшавы признал юридически возможной экстрадицию Бутягина по запросу Киева. Украинская сторона обвинила археолога в "незаконных" раскопках в Крыму. Его защита заявила о намерении обжаловать решение польского суда.

Сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года.

