Трехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна на юге Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Ребенок остался без присмотра родителей.

Трехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна квартиры на пятом этаже на юге Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Трагический случай произошел на Велозаводской улице. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых в комнате с открытым окном.

Девочку госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Лефортовский межрайонный прокурор взял на контроль расследование всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки.

«Не оставляйте детей без присмотра в помещениях, где открыто окно, или есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть», — призвали в ведомстве.

К сожалению, выпадения детей из окон часто заканчиваются трагедией. но бывают и чудесные спасения — как, например, в Петербурге. В феврале в Смольном наградили дворника из Узбекистана, который спас жизнь мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Сотрудник управляющей компании заметил ребенка на карнизе, когда убирал снег, и предотвратил трагедию.

